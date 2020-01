Fueron 23 días los que estuvo internada Francisca García-Huidobro en la Clínica Alemana, luego de sufrir una insuficiencia renal severa, la cual se complicó a causa de una bacteria.

Tras esto, la animadora de Canal 13 pudo volver a su hogar con su familia tras ser dada alta. Asimismo, García-Huidobro decidió volver a la conducción de “Sigamos de Largo”.

Sobre este tema Francisca conversó con LUN, entrevista en la que abordó cómo ha sido su recuperación. En este sentido, la animadora explicó que ha tenido que llevar a cabo algunos ejercicios para fortalecer piernas.

Asimismo, señaló que “he tratado de dormir harto, alimentarme bien, porque tengo una anemia que no hemos terminado de evaluar y también tengo un cálculo en el riñón que está estancado y antes de que caiga hay que programar una operación (laparoscópica) para sacarlo“, afirmó.

La animadora también reveló que tras salir de la clínica, perdió varios kilos, pesando finalmente 47. Debido a esto, indicó que está en un régimen especial para aumentar los kilos perdidos.

“Me tiene bien descompuesta porque yo no estoy acostumbrada a comer tanto, pero le estoy poniendo harto pino. Tengo que comer mucha carne, ensaladas verdes y harto chocolate“, sostuvo.

Finalmente aseguró tener suerte, ya que “si mi familia hubiera aguantado mi tozudez podría no estar viva, que me tengo que cuidar más, que no puedo hacer que mi familia, mi hijo, mis amigos y la gente que quiero pase más sustos. Tenía una cadena de gente llorándome, tengo que ser un poco más responsable”, aseveró.