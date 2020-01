La cantante Madonna se encuentra en Europa realizando conciertos en el marco de la gira “Madame X“, sin embargo, su periplo no ha estado exento de complicaciones.

Hace pocos días la artista estadounidense suspendió uno de los ocho shows que tenía programados en Lisboa, Portugal, y de inmediato se especuló sobre su estado de salud, ya que hace algunas semanas pasó lo mismo en Nueva York, Los Angeles, Boston y Miami.

A través de sus redes sociales, la “Reina del Pop” dio las explicaciones de la situación. “Lo siento por tener que cancelar el show de hoy, ¡pero debo escuchar a mi cuerpo y descansar”, escribió.

La preocupación surgió porque la suspensión fue avisada a dos horas del horario estipulado del show en la ciudad lisboeta.

In Lisbon where Madame

began her journey…….thank goodness for my beautiful Vintage cane and most of all thank you to Dino and Victoria and all the amazing Musicians who showed up.

We went to Church! ON GOD!

