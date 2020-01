El pasado lunes en “Mucho Gusto” se vivió un singular debate luego de que en la ya clásica sección de los niños, consultaran por experiencias paranormales.

Si bien el consultado fue Joaquín Méndez, la periodista Fran Reyes aprovechó la instancia para desclasificar una experiencia mística de traspaso de energía y situaciones esotéricas.

La comunicadora inició relatando que sufrió una enfermedad inmunológica que la tuvo bastante complicada, por lo que le pidió ayuda a monjes brasileños para que pudieran “operarla a distancia“, lo cual ocurrió.

“El año pasado estuve muy enferma y me operaron los monjes brasileños. Mi mamá mandó la carta, hicimos todo el proceso. Los monjes respondieron y ‘vinieron’. Es un proceso de cuatro semanas. Siempre me decían que la primera semana era como lo más heavy“, inició Fran.

Fue así como narró que la hicieron acostarse en unas sábanas blancas y bañarse con agua con sal. Fran aseguró que la primera vez que lo hizo, quedo literalmente pegada a su cama.

La segunda semana, hago el mismo proceso, más tranquila, más relajada. Los monjes llegan, me tocan y yo sentía como me tocaban. El terror que sentí fue horrible. Lo único que pedía era que dejaran de hacerlo. Yo les decía ‘no me importa que me sanen, no quiero seguir sintiendo este miedo’ (…) imagínate, tú estás tapada con una sábana y algo te está haciendo esto (tocando) en la cara. Uno entra en trance como a los cinco segundos”, continuó Reyes.

Luego narró que abrió los ojos mientras todo pasaba y las sábanas se estaban moviendo y cuatro personas la estaban tocando. Su hermano hizo lo mismo esa noche y también sufrió durante ese momento.

“Estaba todo oscuro. Solo una vela encendida, que es el proceso que te piden hacer. Mi hermano tiene epilepsia y también lo estaban operando los monjes en la otra habitación. Nos pasó lo mismo. Salimos los dos pálidos, con ataque. Los perros ladraban pero de una forma impresionante“, cerró Fran, quien explicó que a pesar del susto, logró recuperarse.