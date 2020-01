En una nueva emisión del matinal “Contigo en la mañana” se vivió un tenso momento protagonizado por el pastor evangélico Marcos Morales y la conductora del espacio, Monserrat Alvarez.

Todo comenzó cuando el pastor defendió la administración que realiza el Obispo Durán sobre el diezmo que recibe su iglesia de los feligreses.

Tras esto, comenzó una discusión que comenzó escalando y que terminó con Álvarez encarando al pastor. “¿Me deja terminar?” esputó la conductora. Tras esto, el pastor continuó defendiendo su punto y la periodista explotó.

“Sabe lo que pasa, si no me deja hablar, realmente le dejo el programa para usted solo“, dijo de forma categórica la comunicadora, siendo respondida por Marcos de la siguiente manera: “Bueno me pueden echar como echaron en otro programa”, dijo, para referirse al polémico episodio protagonizado por la conducta de “Bienvenidos” Tonka Tomicic y Hermógenes Perez de Arce.

Cabe mencionar que el invitado también generó controversia en el matinal de CHV, luego de referirse al sueldo de los conductores del espacio.

“¿No cree que es más sinvergüenza que alguien como Julio César Rodríguez gane 25 o 30 millones de pesos?“, fue parte de lo que expresó en el matinal.

Revisa acá parte del momento: