Marlen Olivari aclaró su situación sentimental tras rumores de quiebre con Marocchino

Hace algunas semanas la ex show woman Marlen Olivari se vio envuelta en varias polémicas: no pago de remuneraciones a colegas en su campaña a alcaldía de Viña del Mar, así como un posible quiebre con su esposo, Luciano Marocchino.

Este último tema fue uno de los que más dio que hablar, luego de que el italiano viajara a su ciudad natal a fin de año pasado, mientras que Olivari se quedó en Chile.

Diario Las Últimas Noticias se contactó con Marlen, quien dilucidó los rumores de un quiebre amoroso entre ambos.

“Con Luciano nunca hemos terminado, en ningún momento“, sostuvo de inicio. “La gente cree lo que escucha y así ha sido siempre con parte de la prensa.

Sobre su distanciamiento a fin de año, ella explicó que se debió a temas laborales: “Luciano tiene mucho trabajo, tiene que estar viajando continuamente (…) No podemos hacernos cargo de todo lo que se dice siempre. Luciano me dice que no hay que andar aclarando cosas, cuando además siempre hemos llevado nuestra relación de forma muy tranquila con respecto a los medios“.

Por último Marlen Olivari sostuvo que se encuentra enfocada en sus proyectos personales, como su postulación a la alcaldía de la Ciudad Jardín. “Tenemos una linda familia y tenemos un hijo maravilloso. Desde ahora no voy a salir a aclarar más estas cosas, no corresponde“, cerró.