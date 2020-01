La cantante chilena Paloma Mami se refirió a las críticas recibidas durante los primeros días de la crisis política-social que afecta a Chile. Hay que recordar que en el inicio de la movilización, los fanáticos criticaron el hermetismo de la artista respecto a la situación e incluso, la tildaron de “amarilla” e hicieron un llamado a “cancelarla” (dejar de seguirla en las redes sociales).

“Sobre ese tema, yo creo que nunca estuve en silencio. En verdad me tardé como dos días (en reaccionar) y eso fue interpretado como silencio por parte de la gente, lo cual no entiendo por qué sería. Yo siempre he sido una persona muy privada y si estoy hablando de un tema lo compartiré con mi familia, mis amigas y mi hermana”, sostuvo en diálogo con Las Últimas Noticias.

“Yo nunca he estado en una posición de que la gente dependa de mí para algo, entonces para mí fue súper extraño. Si fuera clara o no (su postura), no me importa en verdad. Mi objetivo no es que la gente siempre sepa lo que pienso“, manifestó la artista, quien reconoció tener un punto de vista con lo que ha pasado durante los últimos 90 días. “La gente cercana a mí la sabe y eso es lo importante”, agregó.

En la conversación, además, reveló detalles de su relación amorosa con el también cantante puertorriqueño Roa. “Él también hace música y me entiende. Si yo viajo a Miami, nos vemos allá”, contó.