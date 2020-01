Falta poco para que se cumplan dos años desde el deceso del periodista de espectáculos y crítico de cine Ítalo Passalacqua.

Quien sigue, de cierta forma, su legado, es su sobrina Fernanda Finsterbusch Passalacqua, quien cursa tercer año de actuación y protagonizó la película “Contra el demonio” y participó en la teleserie noctura de Mega “100 días para enamorarse“.

No obstante, la joven de 19 años cuenta con un pequeño imperio en las redes sociales y realiza varios trabajos como influencer, sumando más de 49 mil seguidores en Instagram.

En una entrevista con diario Las Últimas Noticias, detalló su relación con su Ítalo. “Era mi tío abuelo. Era primo de mi abuelo. No lo veía, pero como era una de las pocas artistas de la familia, siempre esperé que me viera en una película y me pusiera nota“.

En la misma línea aclaró que si bien comparten apellido, “él no era muy cercano, porque la familia no era muy unida. Siempre tuve ganas de que me conociera, porque teníamos que ver con el mismo rubro“.

Por otro lado Fernanda narró que su carrera de “Influencer” inició como YouTuber, en un proyecto de Canal 13.

Aquí puedes ver algunas de sus publicaciones:

