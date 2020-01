El cantante y director de orquesta Plácido Domingo fue denunciado hace algunos meses por más de 20 cantantes por acoso sexual.

Tras esto, la artista chilena Mon Laferte se refirió en duros términos al tenor, en una entrevista con EFE.

La cantante expresó que “conocí a un hombre bello, respetuoso, amable, talentoso. Y me quedo con esa imagen. Pero hoy no volvería a cantar con él después de saber lo que pasó. Es difícil”, aseguró la intérprete.

“No estoy enterada al cien por cien y no quisiera mentir. Soy ignorante del tema al completo, pero le daría mi voto de confianza a las mujeres, simplemente porque históricamente siempre se le ha creído más a los hombres”, continuó expresando.

Por último, la artista chilena aseguró que “el mundo está cambiando, viviendo una revolución bellísima, una revolución grande. Estamos empezando a ser conscientes de la desigualdad en los espacios culturales. Antes no se cuestionaba que sólo un 30% del mercado de la música fuese femenino. Y hasta hace no mucho de repente me decían que no podía tocar en un festival porque ya había una mujer en el cartel”, cerró.