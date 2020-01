El próximo viernes 24 de enero se llevará a cabo una nueva versión del Festival de Las Condes, el cual será completamente gratuito.

“Puma” Rodríguez, CNCO, Paloma Mami y Belenaza son algunos de los artistas que se presentarán en el certamen que tiene un especial énfasis en la seguridad.

Ante un eventual problema, quien será el responsable de calmar a los asistentes será Francisco Saavedra, conductor del Festival, quien a diferencia de anteriores versiones, estará sin la compañía de Tonka Tomicic.

A solo horas del inicio, el rostro de Canal 13 utilizó su cuenta de Twitter para referirse al evento que conducirá: “Con todo sino para qué” escribió en la red social.

En la misma línea, una usuaria le comentó de una posible funa al Festival: “Habrá un coro muy bonito en el público. Como en todo evento hoy en día“.

Saavedra, lejos de quedarse callado, respondió: “No tengo ningún problema, pero sabes, la música y cualquier manifestación artística nunca debe desaparecer, son más de 300 personas tras este festival y tratar de boicotear no me parece prudente, la música debe ir de la mano con los cambios que Chile necesita”.

