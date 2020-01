Savka Pollak, de 46 años, animadora y panelista de programas en la televisión chilena, con más de 25 de trayectoria televisiva, se divorció de José Manuel Brañes, con quien se casó en 2014 y quien es el padre de la menor de sus cuatro hijos.

Así, la separación legal de la pareja se hizo oficial en septiembre pasado, convirtiéndose en el tercer quiebre matrimonial que vive la modelo. Tras esto, expresó, ha crecido y reflexionado.

“Llevo separada un rato, casi dos años. Y ha sido un período re choro porque también he estado viviendo las cosas y tratando de entenderlas desde mí”, comentó Pollak.

Asimismo, reconoció que “los períodos de quiebre emocional te abren el camino a la creatividad, a conectarte contigo, crecer, explorarte, mirar el por qué. Tener tiempo para mí, espacio para mis pensamientos, para mis ideas”, reflexionó.

También, la animadora añadió: “Yo creo en el amor. Entonces me caso, tengo hijos. Pucha, no me resulta, me han gorreado. He sido bien adicta a relaciones tóxicas. He tenido un tema con eso que lo he trabajado siempre”, fueron parte de sus declaraciones.