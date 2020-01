Camila Recabarren cambió totalmente su vida: junto a su hija se fue de la capital

Camila Recabarren decidió dejar Santiago para irse a vivir a La Serena, junto a su hija, en busca de una mejor calidad de vida. Inscribirá a su hija en una escuela rural en Horcón y, por ahora, no tiene apuro. “Hay hartos cupos”, afirmó la ex Miss Chile.

Hace dos meses que dejó atrás el ajetreo de la capital para vivir mejor. En una entrevista con La Cuarta, Recabarren contó que creció en La Serena, “mi infancia fue bacán, tienes escapes, salida al aire libre. También me vine por el estado de salud de mi mamá y quiero estar al lado de ella”.

Sin embarg, sigue vinculada a Santiago, tiene su casa, amigos, familia y mascotas. Por ahora, espera quedarse uno o dos años en La Serena, la capital sería solamente su lugar de trabajo. Pero si las cosas no se dan como espera, no descarta volver a la Región Metropolitana antes de los esperado.

“Yo soy súper adaptable, no me hago mala sangre, si un proyecto no me sale, es todo a su tiempo”, aseguró Camila.