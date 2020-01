Hace unas semanas comenzó un rumor que vinculaba amorosamente a Marité Matus, expareja de Arturo Vidal, y el locutor Daniel Valenzuela. Esto finalmente se confirmó luego de que el pasado viernes la modelo compartiera una fotografía juntos desde Barcelona.

Quien habló de este tema recientemente fue Felipe Matus, hermano de Marité, que fue contactado por diario La Cuarta, relatando que ella estaba feliz, aunque aún no se formaliza la relación.

“Daniel me había dicho hace rato que iba para Barcelona y yo le dije ‘oye, pero está mi hermana allá’, y me dijo ‘ya, poh’. Yo les dije a los dos que salieran algún día, tenemos amigos allá. Por eso ellos se juntaron, fueron a una disco y a cenar”, partió develando Felipe al citado medio sobre el viaje de Daniel a España.

En la misma línea aclaró que solo eran amigos, pero él se sentía “feliz de que lo estén pasando la raja. Los conozco, se están conociendo y buena onda. Igual el flaco se está metiendo ahí, está jugueteando, pero bien si los dos están solteros”.

Tras esto fue consultado sobre una posible relación entre Daniel y Marité, a lo que Felipe reaccionó positivamente: “Si pasara algo entre los dos yo estaría feliz, me encantaría, porque yo conozco al Daniel y ella también. A mí me gustaría que Marité rehiciera su vida, se merece lo mejor. Sea o no sea el Dani, yo estoy para cuidarla y aconsejarla en lo que más pueda”.

Aquí puedes ver la fotografía que compartió Marité Matus: