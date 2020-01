La frase de la diputada Hoffmann que desencadenó ola de críticas en Twitter

En una nueva emisión del matinal “Buenos días a todos” de Televisión Nacional, estuvieron invitados los diputados Marcelo Díaz y María José Hoffmann.

Fueron precisamente ellos quienes se enfrascaron en una acalorada discusión, en torno a las manifestaciones que se han registrado fuera de los locales de rendición de la PSU. Esto, en medio de una fuerte seguridad policial.

En este contexto, la diputada Hoffmann expresó que “me irrita y me duele que, por ejemplo, un joven esté gritando ‘pacos culi…’, es de una violencia. ¿Por qué agreden a Carabineros? Ellos estuvieron 48 horas antes resguardando las sedes donde se iba a dar la prueba. ¿Cómo es eso de tratar a Carabineros de esa forma si ellos sólo resguardan el derecho de quienes quieren dar la PSU?”, consultó la parlamentaria.

Asimismo, expresó que “me molesta cuando el diputado dice que esto es culpa de la ministra Cubillos, dejemos de politizar esto“, dijo, indicando que esto era “machista”.

La parlamentaria también expresó duras declaraciones en contra de los manifestantes. “A todos esos mocosos deberían llevárselos presos. Dónde están esos padres (…) Yo no entiendo cuando el diputado Díaz dice ‘es que no se juntaron con ellos’. ¿Cómo te vas a sentar con violentistas, que gritan ordinarieces?”, indicó María José.

Tras las palabras de la diputada UDI, tocó el turno de Marcelo Díaz, quien fue enfático en expresar que “no comparto y condeno el boicot a la PSU (…) Son niños, creo que el lenguaje es importante. Si uno los trata de violentistas y mocosos se cierran las posibilidades de diálogo y con ello hay que sentarse a conversar”, puntualizó.

Posteriormente Iván Núñez detalló que “de acuerdo a la ley es un adolescente y responsable. Son grandecitos, saben lo que hacen”.

Finalmente la parlamentaria sostuvo que “el llamarlo mocosos es lo de menos. Aquí se trata de defender a los jóvenes que no pueden dar la PSU. No tengamos miedo de ponerle los nombres que llevan a cada uno de esos jóvenes, que merecen una sanción“, cerró.

Discusión que generó un amplio debate en redes sociales, sobre todo en la plataforma de Twitter, donde muchos cuestionaron las palabras de la parlamentaria.

