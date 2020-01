View this post on Instagram

Como extrañaba sentirme tan vivo ! He estado recuperándome de a poco, muchos no lo saben pero me diagnosticaron Síndrome de Pánico junto con Depresión hace un mes y medio. Por miedo dejé de vivir mi vida como acostumbraba y de ser social. Deje mi trabajo por estar con licencia médica, deje de lado muchas cosas por miedo. Anoche salí por primera vez desde un tiempo atrás que he estado isolado con medicamentos para mi psiquis y me sentí con tanta vida y sin miedo alguno ! Sentí que se merecía una foto a las 05:00 am en camino a casa. ☺️