Un tenso momento se vivió entre un periodista de Chilevisión y personal de Carabineros, en medio de un despacho para el noticiero.

Se trata del comunicador Max Frick, quien realizaba un despacho desde la comuna de Independencia donde se produjo una emergencia, lugar donde tuvo un fuerte “encontrón” con algunos Carabineros quienes transcurrían por el lugar en una patrulla.

Todo comenzó cuando la patrulla tocó la bocina en dos ocasiones para solicitarle al periodista que se moviera de aquel lugar para que ellos pudiesen pasar.

No obstante, el profesional de Chilevisión se negó y esputó una comentada frase en redes sociales. Visiblemente ofuscado, el comunicador expresó: “No me voy a mover“.

Momento que quedó registrado en un video, que fue ampliamente difundido y comentado por las redes sociales.

Revisa acá el momento: