Marcela Leiva: La nueva vida de la recordada “Chelita Winter” de “Adrenalina”

Uno de los roles más recordados de la teleserie “Adrenalina” fue el de “Chelita Winter”, la prima de “Cathy Winter”. Esta joven sufría de bullying escolar y terminaba en un romance con “Manuel Hinojosa” (Andrés Gómez).

24 años después de la exhibición de la mencionada telenovela y en medio de la retransmisión de ésta (de lunes a viernes a las 19 horas por REC TV), la intérprete de este personaje, Marcela Leiva (45), visitó recientemente las dependencias de Canal 13 para ser parte de un capítulo de “REC en

vivo”.

La actriz comentó sobre su retorno al 13, que “se me vinieron muchos recuerdos a la cabeza, bonitos recuerdos… y dan ganas de volver a actuar, de volver a hacer algo. A mí me encantaba actuar a pesar de que cuando trabajé no tenía las herramientas suficientes, pero me defendí bastante bien. Eso comentaban los directores, productores y la gente que trabajaba en la teleserie que ve pasar a mucha gente por ahí”.

Cabe recordar que tras “Adrenalina”, Leiva cursó un taller de actuación en la escuela de Fernando González, no obstante, no logró hacer una carrera en televisión. “Era la idea, pero no se dio, pedí trabajo y no se dio muy a pesar mío. Sin embargo, la vida sigue y yo seguí trabajando en otras cosas, como vendedora de celulares, secretaria y hasta me dediqué a la orfebrería. Ahora, insisto, siempre están la inquietud y las ganas de poder hacer algo, de volver a actuar y de estar en la televisión”, confesó Marcela.

En la actualidad, y desde hace cuatro años, Marcela Leiva conduce un vehículo de transporte escolar, en torno a lo que declaró que “yo le di varias vueltas en mi cabeza, porque me gusta conducir, me gusta estar en la calle y me gusta estar con tiempo libre y sin tanto patrón encima… y es así como hoy soy la tía Marce en Peñalolén”, a lo que agrega que “es una experiencia bien bonita. El estar en contacto con los niños es súper enriquecedor, porque ves muchas realidades que aparentemente son de una forma y finalmente no son así y te encariñas con los niños. Hay niños que son indomables y hay otros que son un sol, te encuentras con un universo de gente en el furgón, pero le tengo mucho cariño a lo que hago”.

En materia personal, la ex “Chelita Winter” está separada desde hace siete años del padre de sus hijos, Fernanda (24) y Tomás (14), pero a fines del 2018 empezó una relación a distancia desde Brasil. “Estoy con un maravilloso hombre que encontré en las redes sociales y cada día me sorprende más, porque jamás pensé que algo así me podía pasar”, confidenció la ex figura del 13, sintetizando que “llevamos un año y cuatro meses de feliz romance”.