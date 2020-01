En una nueva emisión del programa “Sigamos de Largo” de Canal 13, estuvieron invitados los exrostros de televisión Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier, quienes abordaron diversos aspectos de su vida privada y profesional.

Asimismo, la recordada pareja de televisión se refirió y relató detalles del momento cuando un sujeto filtró fotos íntimas de ambos.

Sobre esto, Juan Pedro Verdier emocionó a los presentes y a los televidentes con su relato, ya que aseguró que este hecho marcó su vida y por ello, tuvo que tratarse con un equipo médico.

Verdier aseguró primero que “nosotros gastamos más de 15 millones de pesos en medicamentos, y yo estuve 40 días internado en un hospital de salud mental“.

Tras esto, indicó que “hoy hay gente muriéndose por problemas de salud mental que no tiene acceso a nada de lo que yo tuve acceso. Gracias a mi familia, a mis amigos y a la empresa con la que trabajaba que me apoyaron”.

Posteriormente el esposo de Karen Bejarano aseguró que los medios utilizaban esta información para hablar “basura” en los programas, agregando que “yo le hubiera pegado a tanto gil de televisión y tienen un coraje para hablar de la vida del resto, para llenarse la boca de argumentos”.

En esta misma línea, emplazó a los rostros de los respectivos medios para que “descifren qué pasa con la salud, descifren qué pasa con la gente que no tiene para comer, como vivir, en vez de estar hablando las idioteces que generan”.

Luego, la conductora del espacio Francisca García-Huidobro le consultó por qué lo había afectado tanto esta situación, a lo que Juan Pedro respondió que “hoy estoy sano, me dieron el alta hace un mes. La frase que a mí me carcomía la vida era ‘no fui capaz de cuidar a mi familia’. Eso es lo que a mí me tuvo 40 días con personas con anorexia, con adicción a la cocaína, con instinto de suicidio, con gritos a las tres de la mañana diciendo ‘mátenme, sáquenme de acá’ sin poder salir de ahí“, puntualizó.

“Y yo me cruzaba en el casino del hospital con los mismos hijos de put… que habían hablado mal de nosotros y que sin ningún coraje pasaban rapidito por al lado nuestro”, siguió comentando.

Finalmente aseguró que este hecho “me afectó, según el equipo psiquiátrico que me atendió, más que a las mujeres violadas que ellos habían atendido hace un tiempo atrás. No sé por qué me afectó tanto. ¿Será porque adoro a mi familia?“, fueron sus palabras.

Haz clic acá para revisar el momento en el minuto 35:13.