Gissella Gallardo conmociona las redes al revelar que su hija padece vitíligo: agradeció a Mattel por crear muñeca con dicha enfermedad

El vitiligo es una enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación de la piel en ciertas áreas… a mi Mati se la diagnosticaron cuando tenía 3 años, hemos hecho muchos tratamientos q han disminuido las manchitas pero no tiene cura. Ella ha aprendido a vivir con ella, aveces le molestan un poco pero le hemos dicho q sólo a las niñas especiales y super fuertes les salen estas manchitas… hoy con 9 añitos ha aprendido a vivir con ellas ya no se acompleja, porque si hubo momentos en q la molestaron pero siempre supo q responder… hoy día me manda esta foto y nos cayeron lágrimas… y más q nada nos dio mucha alegría saber q existirá una barbie con vitiligo… #graciasmattel