Karen Doggenweiler se sinceró en una entrevista con La Cuarta y dio a conocer la agenda que le espera este 2020, la cual está copada con proyectos y actividades.

Fue animadora del Festival del Huaso de Olmué y expresó su contento con el resultado: “Quedé contenta con el trabajo en El Patagual, hace 7 años que lo hacemos y era el primer evento tras el estallido social. Por suerte salió bien”. Ahora está reemplazando a María Luisa Godoy en el matinal de TVN Muy Buenos Días a Todos, y en febrero será jurado en el Festival de Viña del Mar.

Karen dijo estar feliz en en canal, pues hizo su práctica en el canal y nunca más se desligó de este. “Se hace muy fácil trabajar con gente que uno conoce, como Gino (Costa), Hugo (Valencia) y ahora el Nacho Gutiérrez, con el que no me había tocado trabajar, pero es un amor. Un equipo que es nuevo, pero familiar. Además, está la Pamela Díaz, hija del “Tata” (histórico editor), contó en la entrevista.

También, comenzará con su propio programa de cocina, el que se llamará “Cocina Fusión”. Respecto al formato del programa explicó que “vamos a mezclar ingredientes, que son también de la conversación. La bajada del programa es “plato perfecto, pareja imperfecta”, y la gracia es hacer 3 parejas bien disparejas, y 3 chefs que los van a ayudar a preparar la entrada, el fondo y el postre”.

Doggenweiler afirmó también que se siente valorada en el canal. “Estoy aquí desde que me inicié. Siempre se dice que la televisión es más benevolente con los hombres, no así con las mujeres cuando comienzan a cumplir años“, a esto, agregó que ha habido un cambio en este sentido y que “he visto el cambio en lo que estoy viviendo, y también con un vuelco a lo social. Me parece muy necesario en esta vía para construir un nuevo Chile. Es muy importante que exista la reivindicación de las mujeres, y tener tribuna”.