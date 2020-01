Fue en el mes de diciembre donde Canal 13 anunció su nuevo programa llamado “Bailando por un Sueño“, el cual estará bajo la conducción de Martín Cárcamo.

Durante estos días se han confirmado algunos de los participantes, entre los que se encuentra Belén Mora, Gala Caldirola, Felipe Vidal y Eyal Meyer. Y a esto se suma Pía Weidmann, integrante de “Rojo” que dejó TVN para unirse a este proyecto.

La joven habló con el portal Página 7, donde entregó más detalles de su decisión: “Tuve que tomar la decisión entre “Rojo” y “Bailando por un Sueño” y decidí irme a Canal 13 porque es otra productora, es otro proyecto y quiero probar cosas nuevas. Sentía que había estado mucho tiempo en Rojo y aquí, como la productora es argentina, puedo tener la posibilidad de mostrarme y que me lleven”.

En la misma línea expresó que su decisión fue un riesgo, ya que en “Rojo” le ofrecían quedarse en el staff y era fijo hasta diciembre, “pero acá (Bailando por un Sueño) me pueden echar y durar un mes“.

Weidmann, que formaría parte del staff de bailarines, entregó algunas pistas sobre qué famoso será su pareja. “Ya sé el bailarín famoso que me toca, pero no puedo decirlo aún“, sostuvo.

Para cerrar agregó: “Aún no practico con mi pareja, eso parte más adelante, falta aún, pero me encanta. Hoy nos juntaremos y creo que tendremos un buen fiato, me llevo bien con todos los hombres en general, así que queda adaptarse a él y que fluya no más”.