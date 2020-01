La animadora Claudia Conserva es bastante activa en las redes sociales, principalmente en Instagram, donde cuenta con más de 720 mil seguidores y constantemente comparte fotografías de su día a día.

No obstante, su última publicación donde lució un singular look, no recibió la aprobación de su fanaticada, sino que todo lo contrario, recibió ácidos comentarios.

“Hijita, ya está pasada en edad“, fue uno de los que recibió, aunque muchos saltaron en su defensa en la plataforma.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: