En una nueva emisión de la teleserie de Mega “100 Días para Enamorarse“, una escena generó gran debate y recibió duras críticas por parte de los televidentes por singular razón.

Cabe recordar que la trama se centra en el proceso de separación, la cual es temporal, entre los personajes de Pedro (Diego Muñoz) y Laura (María Elena Swett).

Bajo este contexto, en el último capítulo se pudo ver a los protagonistas de la historia tener un apasionado encuentro, a pesar de su separación, luego de la despedida de soltera de Mané.

No obstante, los usuarios emitieron negativos comentarios, puesto que este “encuentro” fue con Laura en estado de ebriedad, lo que no les pareció “correcto” a los internautas, ya que según ellos, emiten un “equivocado” mensaje.

Aunque también hubo otros televidentes quienes defendieron la escena, aludiendo a que solo se trataba de “ficción”.

Igual brígido que MEGA normalice el tener relaciones sexuales con una persona borracha, porque lógicamente la persona no está 100% consciente. En serio es TAN dificil entender lo que significa consentimiento ???? #TeMerecesUnÓscar @Mega @100DiasMega

Porque nadie comenta las actitudes machistas que se presentan en “100 dias para enamorarse”? Recien Pedro se aprovecha de su ex en estado de ebriedad🤦🏻‍♀️ #TeMerecesUnÓscar

Una imagen con una mujer que no tenía absoluta claridad para tomar una decisión, no corresponde, y además pidiéndole perdón al weon!! Basta de normalizar el sexo no consensuado dentro del matrimonio.

#temerecesunoscar

— Blanca Toledo Álvarez (@betahia75) January 30, 2020