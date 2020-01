Ennio Carota , el chef italiano llegó a Chile en 2014 para ser parte del jurado del reality de cocina Master Chef en su primera temporada dejó atónitos a sus seguidores de Instagram cuando presentó su nuevo corte de pelo.

El chef no solo sorprendía en el programa por sus conocimientos culinarios, sino que siempre llamaba la atención con su estilo e icónico peinado, el cual mantuvo durante varios años. Sin embargo el miércoles el italiano realizó un cambio y dejó atrás su distintivo look.

Ennio comentó al medio Las Últimas Noticias que hace tiempo tenía ganas de hacerse ese corte de cabello. “Estaba en búsqueda de un cambio. Cuando llegué a la barbería ya tenía esa sensación de que algo nuevo se vendría porque tenía el pelo muy largo y estaba entregado. Le dije al barbero que me cortara la barba y que quería un corte distinto. Lo dejé hacer su trabajo y me lo cortó bastante corto. Un look inesperado para mí”, contó el chef.

El italiano dijo también que fue una decisión muy inesperada, y que no sabía cómo reaccionarían sus seres queridos.

Aquí puedes ver su nuevo estilo: