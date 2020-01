Conoce a la guapa mujer que conquistó el corazón del chef Ennio Carota

Ennio Carota se hizo sumamente conocido en Chile tras su participación en el programa de cocina “MasterChef” de Canal 13, y posteriormente por ser jurado en “El Discípulo del Chef” de Chilevisión.

Tras esto, ganó gran popularidad en redes sociales, donde cuenta con más de 170 mil seguidores y donde comparte constantemente fotografías de su vida diaria, y en especial, junto a una mujer importante en su vida.

Se trata de su pareja, Marisa Sotelo, con quien ya lleva más de 14 años juntos. De hecho, fruto de su amor nacieron sus dos hijos Rocco y Tiziano.

Cabe mencionar que Sotelo es una conocida “Fashion Style” y también se desempeña como manager del chef italiano.

Sobre su historia de amor, tiempo atrás Ennio relató que “ella me conocía de los programas que tenía en Utilísima. Se acercó a saludarme y nos pusimos a hablar del aceto balsámico. Me pareció muy linda y simpática. Me contó que era abogada y nos intercambiamos teléfonos; pero después, por un tiempo, no supimos nada del otro“, explicó en conversación con la revista “Sí, acepto”.

