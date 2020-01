Fotografía de Faloon Larraguibel causa revuelo por su parecido a Camila Flores: internautas se mostraron sorprendidos

View this post on Instagram

Miren que linda foto encontré🤍 . Recuerdo con mucho cariño mi primer trabajo en televisión con solo 15 años en #Mekano … era un verano muy caluroso como ahora y estábamos haciendo el programa en playa Las Salinas (en esa época se llenaba y no cabía ni un alfiler) 🌊 🏖 . En esta foto estoy con Belén @belenmunoz y Karen Paola @karenbejaranotv amigas de las que guardo los más lindos recuerdos 🙌🏼. . Que niñas nos vemos 😱👶🏻 … el tiempo pasa volando . Disfruten cada momento de sus vidas, de cada uno podemos aprender y crecer 😘 . Abrazos y buenas noches . Recuerdan esta época? Se acuerdan de nosotras tan chicas?