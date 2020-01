Constanza Santa María se defendió tras lluvia de críticas por dichos sobre traumas oculares

Esta semana no ha sido fácil para Constanza Santa María, quien dio bastante que hablar por sus comentarios respecto a las víctimas por lesiones oculares que han ocurrido desde el inicio del estallido social.

“(..) en Francia ha habido los últimos tres meses cientos de personas, por ejemplo, heridas con perdigones en los ojos, en un número bastante más alto que en nuestro país, y parece que allá no fuera tema. Y ahí es donde parece haber una especie de sobrereacción en nuestro país“, fue parte de lo que narró en el programa “Mesa Central”.

Frente a los múltiples mensajes que recibió en las redes sociales, la comunicadora salió a aclarar su palabras en el mismo programa.

“(…) Entre varias preguntas que le hice, una de ellas provocó que muchas personas se sintieran ofendidas y quiero hacerme cargo de esto. El periodismo no es para agradar, sino para hacer preguntas que a veces son incómodas. Pero tampoco es para ofender. Yo estaba planteando una pregunta, no era una afirmación. Pero si se entendió que yo estaba minimizando la importancia de los DD. HH, sin duda formulé mal la pregunta. Quiero dejar en claro que mi postura es y siempre ha sido la del respeto irrestricto a los DD.HH. y no relativizo ni un minuto la gravedad de lo que ha ocurrido en Chile durante estos meses. Sobre los datos que entregué de lo ocurrido en Francia, me refería a los datos en general de la represión de la policía francesa, que incluye heridas oculares, pero también desfiguración de rostro, mutilaciones de mano. Y lo usé para apuntar a que el tema de la acción de las policías en manifestaciones no solo era un problema en Chile, sino también en otros países”, sentenció la periodista.