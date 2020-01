¿Donde hubo fuego, cenizas quedan?: El singular comentario de Kel Calderón en fotografía de Pangal Andrade

View this post on Instagram

😂😂 El kayakista @pangalandrade subió a su cuenta de instagram una imagen mostrando lo avanzada que esta su casa, sin embargo, hubo un comentario que llamó mucho la atención. Su ex Kel Calderón le comentó el post con un “mi casa” 😂😂 La influencer le dejó claro a Pangal que esa era su casa! Recordemos que el oriundo del Cajón del Maipo construyó su morada donde Calderón le había indicado cuando eran pareja, si hasta Raquel Argandoña tenía pieza. #cajondelmaipo #chile #kelcalderon #pangal #noaltomaipo