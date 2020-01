View this post on Instagram

Estamos felices 😍😍 hoy fue un día de muchas sensaciones cuando ya cumplo casi 2 meses de trasplantada hace un momento me sacaron el medicamento del brazo y dejé de usar la máquina que estuve usando luego de mi trasplante. Dios hizo el milagro recuperandome favorablemente de mi hipertensión pulmonar y ya no necesitaré más el Remodulin .. Estamos tan contentos por que poco a poco voy dejando las máquinas. Primero deje de usar el arturito ( concentrado de oxígeno) y luego el micro arturito que le había puesto a la maquina que usaba en mi brazo. Debo decir que el Remodulin fue un medicamento crucial en mi recuperación y estoy tan agradecida de esto ya que en primera instancia se pensó que lo usaría mínimo 1 año osea 3.500.000 mensual cuesta solo ese medicamento y era un panorama muy difícil de llevar para toda mi familia, para mi principalmente. Debo decir que sin ese medicamento yo no estaría contando este avance en mi vida y es por eso que es muy importante que el medicamento llamado Remodulin entre a ley Ricarte Soto para ayudar a muchos pacientes así como me ayudo a mi. Igual sigo usando el Ambrisentan que sale 1.600.000 millones mensual por un tiempo más junto al Sildenafil . Gracias a mi gran Dr. Gerardo Palma Que debo mencionar me consiguió medicamentos por 3 meses en el hospital San Borja Arriaran y me alivia esa carga por estos 3 meses que vienen, ahora debo luchar para que Fonasa me costee este medicamento por los siguientes meses … Osea Gerardo Palma Cardiologo de Clinica Las Condes y hospital San Borja Arriaran no me cansaré nunca de dar las gracias a el y su equipo médico puedo decir que estoy viva y feliz 🤩😍🥰 Solo eso le quiero contar mi felicidad y de mi familia… A todos nunca perder la fe ya que querer es poder #YoSoyDonante #DarVidaEnVida #LeyDeDonacion #HipertensionPulmonar #PorUnaLeyMasJusta