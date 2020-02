Fran Undurraga respondió a críticas por uso de autotune en su nueva carrera como cantante

Fran Undurraga se refirió a su carrera como cantante tras ser acusada de utilizar autotune por varios usuarios de redes sociales. La modelo respondió a las críticas y aseguró que la canción “Maybe Tonigh” es 90% su voz.

“Hay gente que dice que la canción tiene autotune, pero no es tan así, tiene en algunas partes para que suene más electrónica”, explicó Fran en una entrevista a diario La Cuarta.

“Le di bastante duro para que la canción saliera bien (…) Me buscó un grupo de productores como hace un año atrás para hacer un proyecto musical, porque estaban trabajando con hartos rostros. Me tincó porque a mí siempre me ha gustado cantar, y ahí empezó a salir esto”, agregó la modelo sobre su trabajo musical.

En relación al estilo, Fran aseguró que quiso salir de ritmos como el reguetón y el trap. Finalmente optó por un estilo electrónico y el resultado fue de su agrado.

“Yo me quería desmarcar un poco de eso y hacer algo nuevo, más electrónico, algo que me guste, hasta que salió esta canción y la hicimos”, señaló.

Finalmente, la ahora cantante señaló que tiene contemplado realizar un video musical de su canción, sin embargo con la producción pospusieron las grabaciones a raíz del estallido social que experimenta el país.

“El video tendrá que esperar. Ojalá podamos sacarlo pronto, también depende del éxito que tenga la canción”, finalizó.

Escucha la canción a continuación: