View this post on Instagram

Shower time. 💦 🌟Les tengo tremendo dato! @veetchile tiene full alternativas para facilitarnos la vida! Cómo está crema para la ducha, te la dejas 4 min mientras te bañas y enjuagas. Deja la piel demasiado suave hasta por 7 días! Eso pan con queso #Veealiada #cremadepilatoriaducha