Luego de que al “Huaso Filomeno” le lanzaran piedras y no pudiera terminar su rutina en el Festival Nacional del Folclor en Chillán este fin de semana, el intérprete del personaje Roger Jara habló con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura.

“Antes a los humoristas les tiraban tomates, huevos, ahora les tiran piedras, qué terrible. Pasé susto”, comenzó diciendo en un llamado desde Temuco.

Respecto a la situación dijo que “quiero dejar en claro que el grupo de 20 personas no me fue a funar a mí sino que era parte de una marcha comvocada a nivel nacional y justo en la Plaza de Armas de Chillán es donde se realizaba el festival y llegó esta gente con ollas, cucharas propias del estallido social”.

“Estaban a un costado y estuvieron en todo el evento, a nadie dejaron trabajar y yo no sé por qué yo no más pagué los platos rotos, siendo que las piedras no fueron solo para mí, también para los animadores, para la cantante Gloria Simonetti, para todos, y desgraciadamente no pude hacer mi trabajo, mi rutina de 40 minutos”, contó.

Consultado sobre si algo tenían que ver las críticas que recibió en Olmué por sus chistes sobre las mujeres, dijo que como sociedad “estamos muy sensibles, las heridas abiertas, no se puede hablar de nada”.

“Ese chiste que se contó en Olmué ya no se cuenta nunca más, creo que tengo la capacidad de reinventarme. La rutina fue televisada, se quemó y nunca más se hace. Hay un pequeño resquemor por parte del público femenino, que viene de un huaso, una caricatura. Pero ya estamos en otros tiempos”, agregó.

Volviendo a ese día, ¿temió por su integridad?

– Me sentí desprotegido, siendo que los carabineros estaban ahí mismo. Estaban al lado de la gente que estaba protestando, pero estaban atados de pies y manos, porque si se los llevaban iba a quedar más la crema. Yo cuando me estaba presentando sentí dos piedrazos que pasaron por el lado mío, pero cuando ya llega el tercero y dije “yo llego hasta aquí”.

¿Y tiene algún otro espectáculo o va a tomar vacaciones a causa de este incidente?

– Gracias a Dios estoy con pega todo el año, fiestas costumbristas, las más humildes y las más grandes como la de Castro en que llegan 70 mil personas. El fin de semana reaparezco, pero estos cuatro días voy a descansar con la familia porque para mi el verano no significa vacaciones, ya que en todo Chile hay festival.

¿Y dónde reaparece usted?

– Me toca ir a Maullín, Calbuco, la Carretera Austral, Salamanca.

¿Tiene algún temor?

– No, pero en caso de protesta hablaría con los organizadores. No me subiría al escenario habiendo una protesta para no correr riesgos.