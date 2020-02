Alison Mandel comparte bella postal de su primer día de embarazo y dedica romántico mensaje a Ruminot

Fue a finales de enero cuando la comediante Alison Mandel hizo noticia al revelar el sexo de su primer hijo, fruto de su amor con Pedro Ruminot.

Según detalló a través de redes sociales, la chilena está esperando a un hombre y su nombre será “Fidel”.

Tras esto, este martes Alison volvió a hacer noticia tras compartir un bello y singular mensaje dirigido a su pareja en el día de su cumpleaños.

La comediante llenó de “amor” las redes con un tierno mensaje hacia Ruminot, junto al que también compartió una inédita postal de su primer día de embarazo.

“Feliz cumpleaños amor mío. Te amo todos los días con tus ideas extremas, tu blanco o negro, tus galletitas, tu conocimiento de OVNIS (eso me aburre de una forma terrible pero hace que te ame también)”, comenzó expresando.

A esto agregó que “te amo aunque no entiendas los memes y te los deba explicar (francamente) porque me haces reír y rabiar como nadie, porque no te compras ropa pero si una caja de herramientas 🤷🏼‍♀️, te amo porque si abro la ventana hay un jardín lleno de flores y suculentas para que yo despierte feliz.

Y en esta foto yo tenía 1 día de embarazo y ya se que pecesito te ama desde ese día también”, fue su mensaje.

