La actriz Josefina Montané se prepara para formar parte del elenco de “La Torre de Mabel“, la nueva teleserie nocturna de Canal 13, donde interpretará a “Florencia”.

Para llevar a cabo la correcta interpretación de este personaje, Montané debió cambiar su look de manera radical.

“Siempre me gusta estar cambiando mis looks de acuerdo a los personajes que me toca interpretar. Yo siempre me la juego con eso”, sostuvo la actriz de la señal de Andrónico Luksic para el portal Fotech.

EL papel de Josefina Montané se caracterizará por ser coqueta, atrevida y espontánea, quien invadirá la vida de “Gaspar” (Álvaro Espinoza) en varios planos.

Aquí puedes ver algunas fotografías de su renovado look para la teleserie: