Hace un par de días se anunció que Ignacio Lastra es uno de los 18 participantes que formarán parte de “Bailando por un Sueño”, programa de Canal 13 que conducirá Martín Cárcamo.

No obstante, debido al accidente que sufrió el exchico reality, deberá tener cuidados especiales que fueron regulados por su médico para estar en el programa.

De acuerdo a LUN, Lastra debe cuidar la exposición a la temperatura de los ambientes en los que se encuentra.

“Me tienen que tener con aire acondicionado por el tema del calor porque mi cuerpo no autorregula bien, entonces tengo que estar a una temperatura ambiente que no tenga muchas variaciones, 23 grados está bien”, explicó Ignacio.

Sebastián Ugarte, doctor que atendió al exmodelo en la Clínica Indisa cuando estuvo internado, explicó que “con los injertos, la piel logra tener una función defensiva, pero las glándulas sudoríparas y los pelitos se pierden con los injertos“, por lo cual Lastra tendría problemas para eliminar el calor del cuerpo.

Un tema no menor es el vestuario que utilizará, pues no puede usar telas con lentejuelas o ásperas. “Vamos a trabajar con telas más suaves y aquellas que no tengan un revés que provoque fricción. También tendremos cuidado con las costuras y los bordes, y trataremos de que los escotes sean más cerrados, de tal modo que todas las prendas sean compatibles con su estado”, sostuvo Andrea Castro, vestuarista del programa.

Por último está su rostro, parte que estará expuesta, pero Ignacio está preparado: “Siempre uso un bloqueador factor 50 que me mando a hacer“, cerró.