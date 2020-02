Durante la jornada de ayer se emitió un nuevo capítulo de “Pasapalabra“, donde hubo un detalle que no fue del gusto de todos los televidentes.

Si bien es cierto que el conductor Julián Elfenbein siempre intenta añadir una cuota de humor al espacio, hace unos días comenzaron a emitirse unos fragmentos de audio de Don Francisco.

Quien se encarga de darle espacio a estos es el animador, pidiéndole una supuesta opinión o realizándole una pregunta, donde el rostro de Canal 13 lanza alguna de sus clásicas frases.

Esta práctica no ha sido del gusto de todos y aquello quedó demostrado en Twitter, donde los televidentes han arremetido contra Elfenbein.

“No me parece divertido“, “Podría reclamar por derechos al usar su voz?” y “Copión”, son algunos de los mensajes que se han enseñado a través de las redes sociales.

Pa que ponen la voz de don Francisco

no me parece divertido todo lo contrario me carga 😡 #PasapalabraCHV

— Glorita (@gloritamarisol) February 5, 2020