Raúl Rivera se hizo sumamente conocido en redes sociales, tras asistir a sus clases de Derecho en Perú vestido de payaso.

Esto, debido a que el estudiante también trabaja realizando shows infantiles junto a su pareja, por lo que no le dio tiempo para cambiarse al llegar a una presentación que tenía en su clase.

El momento quedó registrado a través de una fotografía, que se viralizó rápidamente por redes sociales. Incluso el propio Raúl compartió el registro en su cuenta de Facebook.

“Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo… Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado”, escribió el hombre junto a la postal.

