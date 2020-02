Hace ya varios días que el animador de televisión Kike Morandé sufrió de una “funa” mientras conducía el Festival Río Bueno. Incluso fue tildado de “degenerado” en dicho lugar.

Tras esto, una de las modelos que trabajó con el animador salió a defenderlo, y aseguró que no le parece justa la situación.

Fue Francesca Cigna, más conocida como “Blanquita Nieves” quien expresó que le pareció “terrible situación. No, no me parece justo. Estoy totalmente de acuerdo como todo el movimiento feminista, pero creo que el Kike no tiene la culpa. Para mí es una excelente persona, un excelente jefe, nada que decir”, dijo, tras ser invitada a “Sigamos de Largo”.

Por otra parte, sobre el programa que lidera Kike Morandé aseguró que “antes el Morandé con Compañía era un programa donde las mujeres eran un poquito vistas como objeto sexual, siempre niñas bonitas. Pero también hay que pensar ¿por qué le iba tan bien al programa? Tenía 40 puntos de rating. Eso era lo que la gente quería ver en ese momento”, indicó la modelo.