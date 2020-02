Ernesto Belloni se refirió a pifias que sufrió en Iquique: reveló funa antes de la presentación

Hace unos días hablábamos de la “funa” que vivió el humorista Ernesto Belloni, conocido por su papel de “Che Copete”, en el Festival de Iquique el pasado fin de semana.

De acuerdo a diversos registros que se plasmaron en internet, el comediante habría bajado del escenario tras 15 minutos de presentación, luego de que fuera acusado de “chistes inapropiados”.

Belloni decidió romper el silencio y se refirió a la situación que vivió: “La gente está reaccionado, antes estaba más calladita. Yo noté que, aquí, en Iquique, antes de salir había una reprobación que yo estuviera ahí”, narró para el matinal “Bienvenidos”.

Tras esto precisó: “Yo estaba en una escalera, al costado del escenario, y se sentía el ‘que se vaya’, ‘que se vaya’. Antes. Cuando caché, apuré, apuré”.

No obstante, no todo habría sido rechazo, según el comediante. “Pasaban los cabros y me decían ‘don Ernesto, no es culpa suya, pero nosotros no queremos reírnos, queremos que no den soluciones’. Eso me decían los cabros“.

Finalmente explicó que, como humorista, cuando una rutina no funciona, hay un plan b, “pero cuando tú entras y ya hay un rechazo, es difícil. Tú no te estás explicando lo que está pasando“, cerró.