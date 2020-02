Joaquin Phoenix se quebró en discurso de los Premios Oscar: recordó a su hermano fallecido

Uno de los eventos más esperados en el mundo del cine fue la nueva edición de los Premios Oscar, donde la película surcoreana “Parasite” se llevó la estatuilla a “Mejor Película”.

Otro de los nombres que resonaban era el del actor Joaquín Phoenix, quien se llevó el premio a Mejor Actor por su interpretación en la película “Joker“.

Luego de que fuera anunciado su logro, el intérprete subió al escenario y lanzó un potente discurso, donde se mostró honrado y maravillado por el trabajo de sus colegas.

“Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella”, partió comentando.

En la misma línea dejó clara su postura frente al derecho de los animales: “Un pueblo, una raza no tiene derecho a explotar a los otros con impunidad. Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico y explotamos nuestro entorno para nuestro bien“.

El momento más emotivo de tu discurso ocurrió cuando citó una canción escrita por su hermano, River Phoenix, quien falleció a los 23 por sobredosis. “Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta frase. Decía ‘corre al rescate con amor y la paz vendrá después“, cerró entre lágrimas.

Aquí puedes ver parte del registro: