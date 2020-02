Raquel Calderón volvió a sorprender con su figura en Instagram al publicar una fotografía de sus vacaciones en Brasil.

Con un escueto mensaje la influencer también se refirió a quien ha sido su compañera de viaje, su madre Raquel Argandoña.

“Summer is a State of Mind 🐠🐡🐚🥥 Que estas vacaciones no se acaben nunca⚡️ Gracias @argandona.raquel por ser la mejor partner de viaje ♥️”, escribió.

La foto que muestra su silueta recibió más de 32 mil “me gustas” y comentarios del tipo “diosa”, “ídola”, “bomba” y “Estas más regia que nunca!”.

Revisa la publicación: