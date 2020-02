Hace unas semanas se anunció que la periodista Ángeles Araya reemplazaría la conducción de Tonka Tomicic en “Bienvenidos”, luego de que asumiera como panelista del matinal en agosto del 2019.

A esto se suma su rol en el backstage del Festival de Viña del Mar 2020, lo cual fue toda una sorpresa para la comunicadora.

Sobre su rol como animadora en compañía de Sergio Lagos, entregó detalles en una entrevista con diario Las Últimas Noticias.

“Estaba histérica, pero a lo mejor estaba más ansiosa que nerviosa. Igual hablé con Sergio (Lagos) por teléfono y él me dijo que lo íbamos a pasar bien”, sostuvo sobre su primer día como animadora.

Araya además se refirió a esta oportunidad como “un voto de confianza” por parte del canal, con lo que tiene la intención de hacerlo lo mejor posible.

En la misma línea sostuvo: “Es otra responsabilidad y he tratado de que las ansias no sobrepasen el límite. Siento que fue un aprendizaje, crecimiento y estoy en rodaje absolutamente. Uno siempre estima cuáles son sus capacidades, pero es distinto cuando las pones a prueba y en tan cortito tiempo”.

Por último afirmó que si bien es una experiencia agradable, no es algo permanente: “me tocó este rol hoy, pero tampoco es algo que vaya a hacer siempre. No soy el reemplazo de nadie. Hoy me tocó esto y dentro del mismo programa también hice un móvil. No es que acá se abra una ventana para ser animadora. Es un rol más”, sentenció.