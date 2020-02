Televisión sueca prohibió a DJ Méndez utilizar singular prenda de perro emblemático de las movilizaciones en Chile

View this post on Instagram

🇸🇪 ikväll smäller det!! Vill ni rösta på mig och @alvaroestrellamusic Så ringer ni 099-20804 eller 099-90804 !!! Vi kommer lämna allt på scenen!! Tack!!! Enjoy it!! 🙏❤🇸🇪 🇨🇱 Esta noche sera histórica y todo depende de ustedes..para toda mi gente latina/chilena residentes en Suecia llamen a votar al los numeros 099-20804 099-90804 por nosotros esta noche a las 20.00 en el @melodifestivalen yo y @alvaroestrellamusic dejaremos todo en el escenario!! Gracias!! #melodifestivalen #latinos #vamosamigos #sweden Bild: SVT/STINA STJERNKVIST