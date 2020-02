View this post on Instagram

Mamá quiero que sepas que nada se compara contigo. Que mi amor va por encima de la distancia, que me cuidaste con tu vida y que me sigues cuidando. Demostrándome que el amor verdadero sí que existe, y no quiero que me quede nada por decirte. Que te extraño a rabiar, que no hay día que no quiera volver para sólo abrazarte, pero también quiero que te sientas orgullosa de mi, de mis logros y de la mujer que soy hoy. Quiero que sepas que no me faltó nada, que me diste más de lo que tenías, que me enseñaste a levantarme después de caer y que quiero que me elijas como tu hija, en todas las vidas! ❤️ Te amo mami @anitaalvaradom #dianostalgico 😢