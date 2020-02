Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, aprovechó la contingencia política que vive Estados Unidos y le envió un potente mensaje al presidente Donald Tump.

A través de sus redes sociales, el cantante publicó una fotografía con el mensaje “Make White House Great Again (Haz que la Casa Blanca sea genial)“, muy parecido al que el multimillonario usó en la campaña electoral que lo llevó a la primera magistratura de la política estadounidense.

No es la primera vez que el líder de la agrupación musical muestra su postura contraria al mandatario. Durante 2018, mediante Twitter, publicó citas donde se burló de los republicanos y la elección de estos. “Mi posición es que la administración de Trump, junto con la mayoría de los republicanos en el Congreso y sus donantes, le están haciendo un daño a la nación“, escribió esa vez.

“Tenemos a un individuo en la Casa Blanca que dirá cualquier cosa, hará cualquier cosa sin importarle la verdad, la ética, la moral o la empatía de ninguna manera. Alguien que dice que lo real es falso y lo falso es real. Alguien que no parará por nada por poder”, complementó en dicha ocasión.

Sobre la misma, también expuso su disgusto y profundo malestar de que las canciones de Guns N’ Roses sonaran en los actos políticos del Partido Republicano. “Personalmente me gusta un poco la ironía de los seguidores de Trump escuchando un montón de música anti-Trump en sus mítines, pero no imagino que muchos entienden eso o que les importa”, afirmó.

“The fools are they who enable this constitutional immorality. Those fools are the Senate Republicans, who have placed party over country, and President Trump over the Republican Party.” Harvard Law Professor Lawrence Lessig (Huffpo)

Having said that my personal position is that the Trump administration along w/the majority of Republicans in Congress n’ their donors that support him 4 their own agendas r doing r nation a disservice.

— Axl Rose (@axlrose) November 4, 2018