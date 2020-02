La exchica reality Ángela Duarte es una activa usuaria de Instagram que publica contenido casi a diario. No obstante, desapareció un par de días de la red social hace un par de días, durante sus vacaciones en Perú, donde lleva más de un mes.

Ahora la modelo explicó el por qué de su “desaparición”, explicando que sufrió un accidente.

“Chicos, perdón por la inactividad. Tuve un accidente medianamente grave, no puedo hablar mucho ahora, ya que esto para mí debe ser formalizado”, redactó la estudiante de enfermería a través de historias, enseñando su brazo con un algodón donde le habían sacado sangre.

En la segunda historia aprovechó de agradecer a quienes la atendieron y quien la llevó al recinto.

Luego, tras bastantes horas, se mostró con un parche en su frente. “Ya volví al hotel, al fin, a tomar una tina (…) Me puse una gasa arriba porque ver los puntos es horrible, cero posibilidad de tomar sol y espero que la cicatrización no sea tan lenta como me dijo el doctor (1 año), sino mucho menos”, redactó, dando a entender que un tercero fue el responsable de lo ocurrido.

Hasta el momento la exchica reality no explicó con detalle qué fue lo que ocurrió, pero lo más esperable que es utilice la misma plataforma para narrar qué pasó.