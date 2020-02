Durante la jornada de ayer, el periodista José Antonio Neme fue invitado al matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, espacio donde abordó su salida de Mega.

En este espacio, expresó que ser despedido de la señal “es doloroso, porque uno genera vínculos, porque el trabajo a mí me gustaba mucho y porque también sentía que, en el año que viene, la mayor cantidad de voces son necesarias“.

Asimismo, el comunicador de 38 años declaró que “siempre es difícil dejar un lugar donde uno ha trabajado tanto tiempo. Yo, primero, siento que es tan difícil como para los otros ochenta y fracción de personas que fueron despedidos ese mismo día. Es doloroso. No puedo decirte ‘no, tengo miles de proyectos’, o ponerme a llorar, porque tampoco soy de esos. Yo no vine aquí a ponerme a llorar, me carga“, dijo Neme.

Tras esto, el periodista señaló que “la forma no fue la mejor. Yo entiendo que hay un escenario financiero difícil para los medios, pero nunca es fácil. Además, yo había construido varios años. Llegué cuando era otro canal, muy distinto al que es hoy día, y junto a muchas otras personas logramos hacer de Mega lo que es hoy”, fueron parte de sus palabras.