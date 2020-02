El actor y comediante chileno Daniel Alcaíno aseguró que tuvo acercamientos con la organización del Festival de Viña del Mar 2020 para participar de este evento, pero que hubo diversos hechos que no le permitieron concretar este plan.

En entrevista con La Estrella de Valparaíso, el comediante que interpreta a “Yerko Puchento” explicó que las negociaciones no prosperaron luego de la primera reunión.

“Durante los últimos meses tuvimos conversaciones con gente del Festival de Viña del Mar y la verdad es que no nos consideraron”, dijo Alcaíno al medio citado.

A esto agregó que “siempre hubo un pero. Siempre hubo algo, una mano negra que no me permitió llegar a Viña del Mar“.

Posteriormente, señaló que “nosotros no le resultamos muy atractivos. Yerko es un personaje distinto, no dice ‘los políticos ladrones’ sino que dice ‘Longueira’…. No dice el senador tanto, dice Moreira”, puntualizó el comediante.

“Señala el nombre y el por qué, entonces yo creo que eso molesta, irrita aún en el Festival”, cerró el actor.