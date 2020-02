La diputada y exdeportista Érika Olivera condenó duramente el ataque sufrido ayer por la Seremi de Gobierno y Gobernadora (s) de Valparaíso, Leslie Briones.

“Realmente condenable el ataque y golpes a la Seremi @LeslieBrionesRo en Valparaíso, más cuando es en manos de un hombre. Hemos llegado a una violencia extrema, donde cualquiera se da el derecho de golpear a otra. No es el Chile que queremos, ni para hoy ni para mañana”, dijo Olivera a través de su cuenta de Twitter.

Pero lo que no esperaba era un ácido comentario realizado por un usuario de la plataforma, quien expresó que “jajajaja! Esta tipa no hay que pescarla! Después de nuestra nueva constitución va andar pidiendo plata a los empresarios para hacer algo de su vida! Además no es ni un solo aporte para el país! Que ha hecho? Nada! Así que siga corriendo y ojalá buen lejos del congreso!”, declaró.

Ante estas palabras, la parlamentaria no se quedó callada y decidió defenderse: “Hola @cristianovaldes, en lo que va mi período como legisladora llevo 94 Proyectos de Ley presentados, de los cuales 78 han sido aprobado en la sala del Congreso, 13 están en tramitación y solo uno ha sido rechazado. Cuéntame cuales te parecen que son cero aporte a la ciudadanía“, le enrostró Erika.

Tras esto, el usuario siguió discutiendo y aseguró que “así como el día nacional del taca taca? O el subsidio para alcanzar el ingreso mínimo garantizado? Por favor! Putas leyes truchas! Por qué no tratas de meter un poquito las manos en las AFP! Ahí te creería? O en las Isapre! Si jugar en la tina con agua es fácil!”, dijo el internauta.

“¿Sabías tú que hoy existe un club nacional de Taca Taca, el cual compite a nivel internacional y se encuentra entre los 10 mejores del mundo? Buscan ser reconocido y el Taca Taca pase a ser un deporte más en nuestro país como lo es en otros países”, contestó rápidamente la parlamentaria.

Finalmente, la diputada señaló que “claramente necesitamos más tiempo, pero siempre es posible cuando están las oportunidades. Fuí maratonista por 25 años, mamá de 5 hijos, también logré terminar mi carrera profesional, etc. Hoy mi compromiso es llevar el deporte a todos los rincones de nuestro país”, cerró.

