El romántico mensaje de Sergi Arola a su polola chilena: se declaró completamente enamorado

Falta todavía demasiado para el día 14… solo quiero darte las gracias por ser mi apoyo, por ser mi consejera, mi amiga, mi amante, por centrarme, por hacerme ser mejor persona y sobre todo por hacerme tan increíblemente feliz… Eres mi alma gemela, una mujer increíble, un lujo que me ha regalado la vida… #soulmates💕 #erastu #teamocaleta❤️