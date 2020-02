Pancho Saavedra generó dispares comentarios al emplazar al ministro Walker

Este sábado Francisco Saavedra usó su cuenta de Instagram para hacer un especial llamado al Gobierno, específicamente al Ministerio de Agricultura.

“Quiero hacer un llamado con urgencia al ministro @antoniowalkerp y a todas las autoridades. El Parque Radal 7 tazas esta en peligro, a pocos metros se queman árboles nativos y necesitamos ayuda con urgencia. Ayuden a difundir este vídeo”, escribió el rostro de Canal 13.

Sus palabras sin embargo tuvieron distintas reacciones: “Y tu crees que el no está al tanto? Saben pero no les interesa”, “Sea voluntario y vaya , si de las redes sociales no se apaga”; “Les pides urgencia, y son ellos los interesados en quemar todo para sus negocios, no es coincidencia que hace unos días se cortará el agua y luego un incendio?”, “Queda sin agua y ahora se quema 🤔 como dice bombo fica (sospechosa la weaaa)”.